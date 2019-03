Il Colli supera la Palmense e vola al terzo posto

Il Colli supera la Palmense nel recupero della 22esima giornata col punteggio finale di 0-2. Gli ospiti vincono una partita emozionante rafforzando il terzo posto in classifica in vista della gara che rappresenta uno scontro diretto con il Monturano Campiglione. Si sblocca il parziale al minuto 38': contrasto in area tra Cocciaretto e Di Simplicio, per l'arbitro è calcio di rigore che lo stesso attaccante trasforma con sicurezza. Nella ripresa disputata con il vento a favore prova a fare qualcosina di più la Palmense, ma la rete del raddoppio gela le speranze locali. Osso in uscita di piede viene tradito dal rimbalzo del pallone, per Di Simplicio è un gioco da ragazzi appoggiare in rete.

© RIPRODUZIONE RISERVATA