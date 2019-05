Il comunicato ufficiale dell'Atletico Ascoli

L'Atletico Ascoli risponde con un comunicato ufficiale alla pesante squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Nicolas Chiappini, nella gara del campionto Juniores Nazionali. Ecco la nota ufficiale: «La societa Atletico Ascoli, in merito al comportamento tenuto in campo dal tesserato Chiappini Nicolas, durante la gara contro la Renato Curi Angolana, valevole per le finali Nazionali Juniores, poi sanzionato dagli organi di Giustizia Sportiva con 14 giornate di squalifica, prende le distanze da tale comportamento e porge le scuse all'Associazione Italiana Arbitri. Le frasi pronunciate contro il direttore di gara dal nostro tesserato, non rispecchiano assolutamente i valori ed i principi di correttezza e lealtà sportiva che la società intende promulgare al proprio interno. Il Direttivo Atletico Ascoli ha deciso di sospendere definitivamente il tesserato da ogni attività e di svincolarlo a far data dal 30 giugno. Si ribadisce con fermezza come certi atteggiamenti siano completamente estranei ai valori che contraddistinguono la nostra società, i nostri tecnici e tutti i ragazzi della prima squadra e del nostro settore giovanile"La societa Atletico Ascoli, in merito al comportamento tenuto in campo dal tesserato Chiappini Nicolas, durante la gara contro la Renato Curi Angolana, valevole per le finali Nazionali Juniores, poi sanzionato dagli organi di Giustizia Sportiva con 14 giornate di squalifica, prende le distanze da tale comportamento e porge le scuse all'Associazione Italiana Arbitri. Le frasi pronunciate contro il direttore di gara dal nostro tesserato, non rispecchiano assolutamente i valori ed i principi di correttezza e lealtà sportiva che la società intende promulgare al proprio interno. Il Direttivo Atletico Ascoli ha deciso di sospendere definitivamente il tesserato da ogni attività e di svincolarlo a far data dal 30 giugno. Si ribadisce con fermezza come certi atteggiamenti siano completamente estranei ai valori che contraddistinguono la nostra società, i nostri tecnici e tutti i ragazzi della prima squadra e del nostro settore giovanile"La societa Atletico Ascoli, in merito al comportamento tenuto in campo dal tesserato Chiappini Nicolas, durante la gara contro la Renato Curi Angolana, valevole per le finali Nazionali Juniores, poi sanzionato dagli organi di Giustizia Sportiva con 14 giornate di squalifica, prende le distanze da tale comportamento e porge le scuse all'Associazione Italiana Arbitri. Le frasi pronunciate contro il direttore di gara dal nostro tesserato, non rispecchiano assolutamente i valori ed i principi di correttezza e lealtà sportiva che la società intende promulgare al proprio interno. Il Direttivo Atletico Ascoli ha deciso di sospendere definitivamente il tesserato da ogni attività e di svincolarlo a far data dal 30 giugno. Si ribadisce con fermezza come certi atteggiamenti siano completamente estranei ai valori che contraddistinguono la nostra società, i nostri tecnici e tutti i ragazzi della prima squadra e del nostro settore giovanile"La societa Atletico Ascoli, in merito al comportamento tenuto in campo dal tesserato Chiappini Nicolas, durante la gara contro la Renato Curi Angolana, valevole per le finali Nazionali Juniores, poi sanzionato dagli organi di Giustizia Sportiva con 14 giornate di squalifica, prende le distanze da tale comportamento e porge le scuse all'Associazione Italiana Arbitri. Le frasi pronunciate contro il direttore di gara dal nostro tesserato, non rispecchiano assolutamente i valori ed i principi di correttezza e lealtà sportiva che la società intende promulgare al proprio inter

Il Direttivo Atletico Ascoli ha deciso di sospendere definitivamente il tesserato da ogni attività e di svincolarlo a far data dal 30 giugno. Si ribadisce con fermezza come certi atteggiamenti siano completamente estranei ai valori che contraddistinguono la nostra società, i nostri tecnici e tutti i ragazzi della prima squadra e del nostro settore giovanile».

