Il Corridonia alza la voce

ll Corridonia si fa sentire: la dirigenza rossoverde alza la voce per gli episodi negativi registrati a Matelica contro il Fabiani. «Nelle battute iniziali - scrive la società - non è stata convalidata una rete agli ospiti scaturita da un tiro di Pettinari, si cui è intervenuto il portiere locale, con la palla varcava la linea di almeno mezzo metro. L’arbitro, per come era posizionato, forse non se ne è reso conto e ha lasciato proseguire. Si è tratatto di un episodio sfortunato. Però quello che è accaduto nelle battute finali, con la squadra del Corridonia che stava spingendo al massimo alla ricerca della vittoria e la squadra locale a difendere il pareggio, grida allo scandalo. Il giocatore del Fabiani Galuppa si avvicinava minacciosamente all’arbitro, strattonandolo pure, sostenendo di essere stato vittima di un gesto offensivo da parte del giocatore Balde del Corridonia. L’arbitro estraeva immediatamente il cartellino rosso per Galuppa e fra lo stupore genere faceva altrettanto con Balde, che in quel momento stava al meno a 20/30 metri di distanza. La partita precedente si è registrata l’epulsione di Maccioni, per doppia ammonizione, in una circostanza i cui ci stavano gli estremi per un calcio di rigore, ravvisando la simulazione. Resta il fatto che anche nella prossima partita dovremo fare a meno di un attaccante».

