Il Fossombrone è già in forma, Battisti protagonista

Procede spedita e con risultati positivi la preparazione del Fossombrone in vista della nuova stagione. Dopo il successo nel Memorial Tommasini, i metaurensi hanno dilagato in trasferta ai danni della Cantianese. I ragazzi di mister Michele Fucili si sono imposti sulla compagine che milita in Promozione con un rotondo 7-2. Seppure un’amichevole contro una squadra di categoria inferiore, tanti i segnali positivi. Per i metaurensi sono andati in rete Conti, Barattini, Arcangeletti, Loberti e Battisti, autore di una bella tripletta.

