Il Grottammare vola alle fasi regionali

La squadra Allievi del Grottammare, con la vittoria contro l'Elite Sambenedettese per 2-0, ha strappato il pass per la fase regionale. Ecco le impressioni del tecnico Capriotti: "Grande soddisfazione. Si stanno già vedendo i primi frutti di un cambio di metodo di lavoro che la società ha fortemente voluto da quest'anno. Ci tengo molto a ringraziare tutti coloro che con la loro presenza quotidiana al campo stanno facendo crescere e maturare sotto ogni aspetto questi ragazzi. Ora pensiamo alla fase regionale, dove ci aspettano squadre molto forti. Siamo orgoglioso di questo traguardo, ma non dobbiamo accontentarci".

