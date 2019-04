Il Monteprandone in Seconda Categoria

Il Monteprandone vola in Seconda Categoria al termine di un campionato di Terza Categoria giocato nel migliore dei modi e vinto... a costo zero. «E' la nostra filosofia e vogliamo che resti anche in Seconda categoria - racconta il presidente Gabriele Bruni - noi possiamo garantire divertimento, cene e socialità ma no i rimborsi anche perchè non ce lo possiamo permettere e non vogliamo fare il passo più lungo della gamba. E' stato un campionato emozionante, siamo partiti per fare bene e ci puntavamo alla promozione dopo che l'anno scorso abbiamo perso i playoff, c'è stato un grande gruppo, grande compattezza da parte di tutti e siamo riusciti a vincere». La società è nata 5 anni fa ma Bruni non è un neofita del settore, nel 1995 è stato tra i fondatori del vecchio Monteprandone che poi si è fuso con Centobuchi dando vita alla Centoprandonese. Il cammino del Monteprandone è stato impetuoso con 19 vittorie in 26 partite, tra gli avversari che si sono succeduti, commenta Bruni - "ci sono stati Forcese, Maltignanese e Vis Stella. Ma ora vogliamo festeggiare, l'idea è quella di organizzare una festa e un amichevole con una squadra di prestigio". All'amichevole ci sta pensando il tecnico è Adamo Bruni, ex professionista con Samb e Benevento.

