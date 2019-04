Il Monturano Campiglione alza la voce

Si fa sentire il Monturano Campiglione dopo il bruciante ko contro il Montalto in un pomeriggio dove è successo di tutto e di più. A parlare ci pensa il direttore sportivo Giuseppe Sfredda: «Partiamo da una premessa: tutti nel calcio sbagliano, a partire da noi dirigenti, i calciatori e i tecnici. Nessuno escluso e neanche i direttori di gara, ci mancherebbe altro. Sabato di errori del direttore di gara (Traini di San Benedetto, ndr) ci sono stati e sono anche sotto gli occhi di tutto. Ma ripeto, ci stanno nel calcio e non ci appelliamo neanche a quello. La cosa che realmente ci ha fatto infuriare è stato l’atteggiamento tenuto dal direttore di gara. Si è rivolto nei confronti di un nostro calciatore dicendo che aveva “rotto i …” per tutta la gara e in tono assolutamente fuoriposto».

