ASCOLI PICENO. In merito alla probabile sconfitta a tavolino che verrà decisa dal Giudice Sportivo, relativamente alla gara non disputata tra Porta Romana e Forcese (Terza categoria – girone H), il team a diramato un comunicato ufficiale in cui spiega: “Sabato scorso è successo qualcosa che sfugge al nostro controllo. Le nostre gare casalinghe si giocano sempre a Monterocco alle ore 14,30 in alternanza con la Jrvs Ascoli. In pratica in questa occasione è saltata l'alternanza, senza che la società che gestisce il campo ci abbia avvisato. Quando alle 12,00 siamo arrivati all'impianto per disputare la partita e lo abbiamo trovato occupato, è stata una sorpresa anche per noi, siamo rimasti stupiti ed amareggiati, ma non ci siamo persi d'animo. Abbiamo immediatamente contattato la Forcese e la Delegazione di Ascoli Piceno della FIGC, ma ormai era troppo tardi, non si poteva fare di più e riteniamo di non avere colpe specifiche in merito alla vicenda. E' ovvio che perdere senza giocare non fa piacere a nessuno, ma in questa circostanza gli eventi non sono dipesi assolutamente dalla nostra volontà. Chi ha la gestione dell'impianto doveva assolutamente avvisarci della concomitanza delle due gare, non si riesce proprio a capire perchè non lo abbiano fatto”.

