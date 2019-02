Il presidente Campanelli: «Osimana in crisi, voglio una reazione»

Un punto in tre partite, appena quattro nel girone di ritorno, con i playoff quasi più lontani dei playout. E questo nonostante gli sforzi della società per allestire una squadra competitiva ingaggiando gente come Dell’Aquila, Cerbone, Bergamini, Micucci e, ultimo arrivato a dicembre, Gasparrini. Il gruppo ultras, che già protestò duramente per la sconfitta con il Villa San Martino, hanno lasciato anzitempo il Bianchelli di Senigallia sabato scorso per l’opaca prestazione contro il Marzocca. Tuttavia la società fa quadrato e assicura che mister Roberto Mobili non è in discussione. «Quando le cose non vanno - dice il presidente Antonio Campanelli - non ci possono essere responsabilità specifiche. Nelle vittorie e nelle sconfitte colpe ed onori vanno distribuiti. Abbiamo un allenatore capace, una rosa importante ed una società presente, nulla che può spiegare un campionato mediocre come l’attuale».

