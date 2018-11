Il San Biagio corre ai ripari: torna Morra

Campionato di Prima Categoria non felicissimo per il San Biagio, che deve lottare con un'infermeria praticamente piena. La dirigenza così ha deciso di tornare, anticipatamente, sul mercato. Il nuovo innesto si chiama Luca Morra, giocatore che in passato ha già vestito la maglia del San Biagio. Il centrocampista ha disputato l'ultima stagione con la maglia del Real Tolentino, poi da aprile è senza squadra. Ecco le parole del classe '89: "Mi sto allenando per tornare al meglio della forma, sono pronto a rimettermi in gioco. La squadra ha tutte le carte in regola per giocarsela, quindi non dobbiamo mollare".

