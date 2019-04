Il San Costanzo festeggia con una cena la vittoria del campionato

La società US Costanzo ha festeggiato alla Locanda La Cerasa la formidabile annata che ha visto la conquista del campionato di Seconda Categoria girone C. Il Presidente Antonio Calabrese ha preso la parola per complimentarsi con tutto il gruppo, in primis con mister Cristiano Pucci e i suoi collaboratori Kosich Edgardo e Andrea Giambenedetti. Inoltre ha ringraziato tutti i ragazzi per il grande impegno profuso. Per mano del Vice Presidente Fabio Pagnetti è stata consegnata a tutti i giocatori una medaglia a ricordo di questa memorabile stagione e, sempre per mano del vice Presidente, è stata consegnata una targa ai due veterani Gianluca Camilloni e Stefano Giacomoni che militano in questa società da quasi 20 anni. Un'altra targa ricordo è stata consegnata al DS Rodolfo Luzietti (DODO) per il suo contributo fondamentale alla creazione di questo fantastico gruppo. La cena si è conclusa con una bellissima torta decorata con tutti i nomi dei protagonisti di questa impresa.

