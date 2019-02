Il Valdichienti è tornato a ruggire, ricomincia la corsa

Il Valdichienti Ponte è tornato a ruggire nel girone B di Promozione. E pure forte. Il 5-0 rifilato al Centobuchi oltra ad essere il risultato più ampio fin qui registrato (cinque reti ne hanno realizzate anche il Monturano Campiglione, Palmense, Camerino e Civitanovese, ma in quei casi era stato concesso il gol della bandiera agli avversari), riporta prepotentemente in quota gli uomini di Giandomenico che non vincevano dalla gara di recupero il 29 dicembre in casa della Palmense e nel frattempo avevano conquistato solo 4 pari e una sconfitta, quella di Potenza Picena, che a questo punto è stata benefica.

