Jesina, Amici: «Tutte le squadre sono temibili»

«Troppo brutta per essere vera. Abbiamo visto che tutte le squadre sono temibili e non bisogna dimenticarlo mai». Così il responsabile dell’Area Tecnica della Jesina, Gianfranco Amici, dopo il brusco stop incassato dai leoncelli nell’infrasettimanale di mercoledì, ad opera della Savignanese. Si confidava in un bis di prestazione e vittoria di tre giorni prima, sempre al Carotti, con il Santarcangelo ma la Jesina invece di decollare è tornata a terra. Smorzati gli entusiasmi eccessivi ma non il calore, con la curva che alla fine ha comunque applaudito la squadra.

