Jesina, firma Da Col

La Jesina grazie alla proficua collaborazione avviata con l'Ascoli rafforza il proprio manipolo di under con l'acquisizione delle prestazioni sportibe di Daniele Da Col, classe 2000, della provincia di Treviso, che giunge in prestito dalla Primavera della società bianconera. Da Col è un terzino sinistro che potrà tornare utile a mister Ciampelli nella migliore gestione del reparto difensivo. Sempre dalla Primavera dell’Ascoli era giunto, come noto, nei giorni scorsi Loris Barbetta, esterno offensivo anche lui del 2000 che ha già debuttato con la casacca leoncella.

