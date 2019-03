Jesina, gli ex ricevono la liquidazione

Una notiza che ha dell'incredibile e che è gradita ai diretti interessati: la Jesina ha reso noto di aver effettuato la liquidazione a tutte le vecchie pendenze maturate da chi, nel corso delle stagioni, ha vestito la casacca biancorossa senza vedersi riconosciuto quanto spettava loro. «Siamo rimasti a bocca aperta – ha raccontato l’ex numero uno Rosario Niosi - c’è da fare solo i complimenti a questa società. Non ce lo aspettavamo proprio, perché nel calcio di oggi in pochi si sarebbero comportati allo stesso modo. Questa è gente seria. Ringrazio questa nuova società: nella vita bisogna comportarsi del bene, perché fare bene fa bene alla coscienza. Un lungo elenco di atleti, con alcuni di loro nella giornata di ieri, presenti al Carotti per l’incontro con il responsabile dell’area finanziaria Giancarlo Chiarotti che ha saldato il tutto. Tra coloro che hanno ricevuto quanto dovuto Francesco Bontà, Yuri Calcina, Nicola Cardinali, Lorenzo Carotti, Andrea Censori, Lucio Gabbianelli, Matteo Giorni, Federico Gremizzi, Claudio Labriola, Rosario Niosi, Federico Serantoni, Henri Shiba, Lorenzo Silvestri, Federico Tafani, Simone Tavoni, Sebastian Valdes, Marco Vita e l’allenatore Yuri Bugari. Lorenzo Carotti: «Massimo rispetto per questa nuova società che sta mantenendo tutti gli impegni presi». Gli fa eco Henry Shiba: «Bravi e corretti: perché hanno dato corso alle promesse che qualcun altro non aveva mantenuto”. Si associa Andrea Censori: “Ci sta poco da dire, bisogna ringraziare Chiariotti che si è rivelato un signore. Tanto di cappello”. Conclude Yuri Bugari: “Grati a chi ci ha dato quanto dovevamo avere, hanno dimostrato grande serietà. Un grande in bocca al lupo alla Jesina che ha finalmente trovato la quadra, dimostrando che in società c’è anche tanta competenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA