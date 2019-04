Jrvs Ascoli, un orgoglio da vendere fino alla fine

L'orgoglio non lo hai mai perso, neanche nell'ultimo match nonostante si stato decretato un verdetto incontrovertibile che ha emesso la sua sentenza: il Jvrs Ascoli è retrocesso. In appena due stagioni la compagine ascolana si trova quindi a passare dal campionato di Promozione alla Seconda categoria. Una stagione nata male, che ha visto subito in difficoltà la squadra inizialmente affidata a Pietro Zaini. E' migliorato qualcosa, se non altro a livello di atteggiamento, con l'avvento in panchina di Massimo Sirocchi che ha provato a dare la sterzata decisiva, ma ha dovuto fare i conti con una rosa piuttosto ridotta che nel corso del giorne di ritorno ha perso anche degli elementi importanti. Va dato atto alla società e alla squadra di non aver mai mollato, nemmeno quando i distacchi si facevano abissali e la retrocessione era molto più di un'ipotesi. L'ambiente ha sempre trovato delle motivazioni valide per andare avanti, ed ogni gara ha visto i ragazzi della Jrvs battersi con orgoglio, fino al limite delle proprie possibilità. Sportivamente la squadra ha fatto quello che sempre si vorrebbe vedere sui campi di calcio, dare il meglio delle proprie possibilità, finendo spesso per perdere, ma sempre di misura e mai con rassegnazione. Di questo atteggiamento comunque positivo ed orgoglioso, ne hanno fatto le spese anche squadre in lotta per traguardi importanti, come il Real Virtus Pagliare che ha subito una cocente sconfitta in una gara sulla carta senza storia, oppure lo stesso Castignano che sabato scorso è stato fermato sul pari dagli indomiti ragazzi di mister Sirocchi. Ora la squadra è chiamata ad affrontare con lo stesso spirito le gare che mancano al termine della stagione, poi ci sarà la necessità di avviare una profonda riflessione e ripartire con una ricostruzione che possa riportare in alto, nel giro di qualche stagione, una delle società che nel corso degli anni ha scritto pagine importanti nel libro del calcio dilettantistico.

