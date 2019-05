L'HR Maceratese presenta domanda di riprescaggio in Eccellenza

L'HR Maceratese si sta rimboccando le maniche per programmare la prossima stagione. La società guidata dal presidente Alberto Crocioni ha fatto sapere che effettuerà domanda di ripescaggio nel campionato di Eccellenza. Ricordiamo che la squadra biancorossa, guidata in panchina da Francesco Moriconi, dopo aver terminato la stagione regolare in quinta posizione di classifica, è stata eliminata nella semifinale playoff al Picchio Village dall’Atletico Ascoli. Questa la nota dell’HR Maceratese: «L’HR Maceratese comunica che effettuerà domanda di ripescaggio per il campionato di Eccellenza Marche. La società è già attiva ed al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione tenendo conto di questa possibilità”».

