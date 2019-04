La bella storia del Montegiorgio

Una storia tutta da raccontare che testimonia la storia in crescendo di una squadra che non ha fatto altro che entusiasmare i propri tifosi a suon di risultati positivi: in 365 giorni da Gallo di Petriano al Manuzzi di Cesena. Dalla vittoria in Eccellenza praticamente ipotecata alla salvezza matematica raggiunta in uno stadio di serie A. Per il Montegiorgio la giornata di domenica resterà nella storia e senza dubbio impressa nella memoria non solo degli atleti ma di quegli oltre 120 che hanno preso in direzione nord l’A14 per assistere allo storico pareggio in casa del Cesena. Un risultato che ha santificato la permanenza in D per la matricola di Massimo Paci che ha fatto bella figura davanti ai bianconeri di Angelini: dopo lo svantaggio firmato Tonelli, la rete di testa di Biasol a sancire in un solo colpo pareggio a Cesena e salvezza matematica con quattro turni di anticipo. «Siamo felici ma soprattutto per i ragazzi che hanno dovuto superare in questa stagione tantissime sfide. Per loro è la ciliegina sulla torta di un cammino importante e anche perché tanti di loro meritano altre categorie – ha sottolineato il tecnico rossoblù - nel corso dell’anno i ragazzi sono maturati tantissimo dal punto di vista tecnico che caratteriale: qualche tempo fa gare come queste non l’avremmo portate a casa e questo gruppo è cresciuto tantissimo dal punto di vista morale». A fine gara tutti a far festa sotto lo spicchio di curva riservato ai tifosi rossoblù, una macchia in un mare, quasi 10mila in totale, cuori bianconeri. Una scena da mettere ben fissa nella mente del popolo rossoblù e che riporta esattamente ad un anno prima.

