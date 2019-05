La bellissima storia del Rapagnano

Il Rapagnano ha chiuso la stagione di Prima Categoria al secondo posto, miglior piazzamento utile per i playoff e ovviamente (per il momento) miglior risultato in assoluto della storia rossoverde. Soddisfazione e riconoscenza per il gruppo di mister Andrea Silenzi sono i sentimenti principali che esprime uno dei dirigenti storici come Sauro Santamaria (foto): «Un traguardo storico e bellissimo per noi – ammette il dirigente – senza dubbio insperato ad inizio stagione. Siamo una realtà piccola e che si è affacciata in questa Prima categoria dopo un lungo percorso dello scorso anno. Rispetto a quella squadra è stato cambiato ben poco, solo due o tre innesti mirati e possiamo dire che è stata fatta la scelta giusta».

