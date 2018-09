La Biagio Nazzaro saluta la Coppa

Il percorso in Coppa Italia di Biagio Nazzaro e Camerano è terminato già nella prima fase. Le trionfatrici delle ultime due edizioni hanno pagato un conto salato alle sconfitte di misura di mercoledì che hanno azzerato le possibilità di qualificazione dopo le rispettive partenze in salita. La squadra di Giovanni Fenucci, che avrebbe avuto bisogno dell’exploit per dare linfa al 2-2 della prima giornata contro il Sassoferrato Genga, ha alzato bandiera bianca nella tana del Fabriano Cerreto.

