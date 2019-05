La Biagio retrocede in Promozione dopo 15 anni

La splendida avventura della Biagio Nazzaro in Eccellenza si è conclusa in una domenica piovosa di metà maggio. La sconfitta di Bellocchi contro l’Atletico Alma ha chiuso un ciclo lungo 15 anni per la società chiaravallese, costretta a tornare in Promozione che non frequentava dal 2003/04, quando arrivò prima con Stefano Marconi alla presidenza e Damiano Morra al timone (oggi entrambi all’Anconitana, il secondo con il ruolo di team manager) precedendo di un punto l’Urbania. Nel massimo campionato regionale la società rossoblù ha spesso recitato ruoli da protagonista vincendo per tre volte la Coppa Italia e sfiorando la serie D nel 2016 agli spareggi nazionali. La scorsa estate nessuno avrebbe ipotizzato una Biagio dimessa e invece il campionato ha riservato un elevato grado di difficoltà alla squadra chiaravallese, rimasta invischiata da subito nei bassifondi.

