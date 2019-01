La Laurentina vince il recupero contro il Valfoglia

Un destro chirurgico di Nicolò Caprini regala alla Laurentina tre punti vitali nella sfida salvezza contro il Villa Musone. Nel recupero del girone A di Promozione, dell’ultima giornata di andata. Nella ripresa si decide la contesa. Caprini si gira in area e lascia partire un destro forte e preciso sul quale Giulietti non arriva. Vittoria di enorme importanza per i cesanensi, apparsi solidi e determinati, che salgono a 9 punti tornano a sperare nella salvezza.

