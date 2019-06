La Maceratese chiede il ripescaggio in Eccellenza

Annunciata più volte ora è ufficiale: l’HR Maceratese ha inoltrato la domanda di ripescaggio in Eccellenza presso il Comitato Marche della Figc alla data di scadenza prevista del 24 luglio. Una domanda che andava comunque fatta, al di la delle possibilità che avrà di essere accolta, che, è bene dirlo subito, non sono tantissime in quanto allo stato attuale, dopo la promozione del Porto Sant’Elpidio, l’Eccellenza è composta da sedici squadre, cioè nel format desiderato negli uffici dorici.

