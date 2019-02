La Recanatese cerca il bis col Cesena

La Recanatese è l'unica compagine al momento ad aver violato l'Orogel Arena di Cesena con il tap-in vincente di Palmieri che domenica sarà tra gli assenti illustri. Sogna il meglio ed il colpo bis la Recanatese di Marco Alessandrini visto che al Tubaldi arriva proprio il Cesena e sarebbe un colpo super: ottenere sei punti su sei alla corazzata bianconera sarebbe impresa da fare rimanere ben salda nelle menti degli sportivi leopardiani per tantissimi anni. Angelini dovrà fare a meno di due pilastri come Ricciardo e De Feudis squalificati ma poco o nulla cambia. «Hanno un organico infinito – ha raccontato Alessandrini al Resto del Carlino - e di altissima qualità. In attacco hanno preso Ciro De Angelis che in Serie D sa sempre fare la differenza e a posto di De Feudis c’è un certo Biondini. Basta pensare che hanno presso da noi Rutjens e lo tengono in panchina. Per noi è un po’ come partecipare ad una festa ed il nostro compito è proprio quello di essere all’altezza. E’ una partita che si carica da sola e dobbiamo essere bravi a non esasperarla troppo. L’andata? Allora fu una gran bella partita, ora i valori sono un po’ diversi. Quello che a me interessa prioritariamente è che la Recanatese mostri personalità e la sua identità».

