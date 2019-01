La Sangiustese buona con le big, domani c'è il Campobasso

Neanche il tempo di godersi l'impresa sfiorata nel catino del Manuzzi di Cesena contro la capolista, che la Sangiustese è tornata di nuovo a lavorare. Una stagione no stop per gli uomini di mister Senigagliesi, che domani torneranno di nuovo in campo. Perfetti e compagni saranno infatti di scena a Campobasso per il recupero della prima giornata di ritorno, che fu rinviata per neve lo scorso 6 gennaio. Una partita importante per i rossoblù, che in caso di risultato positivo potrebbero agganciare o addirittura superare il San Nicolò Notaresco al terzo posto. Senza dubbio l'ottima prestazione messa in campo contro il Cesena, ha confermato, se mai ce ne fosse bisogno, la forza e la qualità di gioco che la Sangiustese è in grado di esprimere, riuscendo anche a cambiare pelle quando in caso di bisogno.

