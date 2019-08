La Sangiustese prende un attaccante dal Perugia: ecco Odishelizde

Nelle scorse ore la Sangiustese ha perfezionato il tesseramento dell’attaccante georgiano Roin Odishelizde. Classe 2001, Odishelizde proviene dalla formazione Primavera del Perugia. “Un ragazzo dotato di grande fisicità – ha commentato il DG Cossu – nel quale abbiamo individuato buone doti su cui lavorare. Con noi intraprenderà un bel percorso di crescita e sicuramente potrà essere una pedina utile per il raggiungimento del nostro obiettivo”. “Ho scelto la Sangiustese perché sento che qui posso migliorare e crescere – ha confermato Odishelizde – per coronare il mio sogno di diventare un calciatore. Mi sono subito trovato bene con Società, mister e compagni, ambientandomi benissimo. Mi piace molto il tipo di gioco che facciamo e spero che sia una stagione positiva per tutti. Da attaccante mi auguro di poter mettere a segno qualche gol importante. Non conosco il campionato di Serie D ma so per certo che sarà un torneo tosto e competitivo. Noi comunque con le nostre armi proveremo a farci valere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA