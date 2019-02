Lapedonese contro il Giudice sportivo: «Provvedimenti disciplinari infondati»

Non ci sta la Lapedonese: la società con un comunicato ha detto la sua in merito alle decisioni della Figc in merito ad un provvedimento disciplinare per "aver propri dirigenti e giocatori, non identificati, al termine della gara scatenato con dirigenti e giocatori della squadra avversaria un parapiglia senza conseguenze e per aver quindi i predetti tesserati, rientrando nello spogliatoio, colpito con calci la porta, sfondandola nella parte inferiore". Queste le parole della società: "Riteniamo che le motivazioni addotte siano totalmente prive di fondamento giacché i nostri giocatori non hanno scatenato alcun tipo di parapiglia, ma piuttosto sono stati aggrediti verbalmente e non solo dai giocatori avversari. Ancor più assurda appare l'accusa di aver danneggiato la porta dello spogliatoio, danno che era già presente prima che la squadra giungesse all'impianto sportivo di Altidona. La Lapedonese non ci sta a pagare per colpe non sue e per danni mai arrecati.

Questa società farà tutto quello che è nelle sue possibilità affinché la Giustizia si abbatta sui reali colpevoli e sui vili millantatori, unico scopo dei quali è quello di macchiare l'onorabilità di una squadra che per condotta è sempre stata impeccabile".

