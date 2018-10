Lattanzi: «Il Montefano ci metterà sempre il cuore»

Al quarto tentativo è arrivato il primo storico punto in eccellenza per il Montefano. Un punto raggiunto grazie al rigore trasformato da Aquino ed il raddoppio di Mengoni, compresa la paratissima di Rocchi allo scadere, che non sfama, ma da come si era messa la partita con un Porto d’Ascoli avanti di due reti, vale tanto e dimostra che la squadra viola c’è. Il tecnico Roberto Lattanzi. «Dopo una partenza choc ci ha portato sul doppio svantaggio e per una neo promossa che veniva da tre sconfitte consecutive, avrebbe potuto uccidere chiunque, ma questi ragazzi hanno proseguito con lo stesso atteggiamento dei primi minuti di gara di una squadra che non si arrende che ci mette sempre il cuore».

