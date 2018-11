Lattanzi: «Montefano al completo, ora le cose vanno bene»

Ora il Montefano ha capito come funziona in Eccellenza. Da Marina di Montemarciano i viola sono tornati con la terza vittoria consecutiva che mette un po' ordine in una classica che ora fa meno paura considerato che la zona franca è li ad un passo. «Quando siamo tutti le cose vanno bene - è il commento del tecnico Roberto Lattanzi -. Abbiamo sfruttato il fatto di essere al completo perché ad inizio di campionato non lo eravamo. Adesso andiamo meglio e col Marina abbiamo fatto un’ottima prestazione».

