Laurentina, hai fatto la storia contro l'Anconitana!

Il risultato contro l'Anconitana (0-0) è storia per la Laurentina per due motivi: innanzitutto è riuscita a vendicare il risultato dell'andata finito in goleada a favore della compagine biancorossa (7-0) e poi perchè da quanto è risorta l'Anconitana solo in due partite non è riuscita a bucare la rete: il 15 ottobre 2017 contro Le Torri e ieri (a Pergola) contro la Laurentina. Parità in campo nonostante i 49 punti di differenza in classifica. «Mister Barattini ha preparato bene questa partita e alla fine devo dire che il nostro pareggio non è stato affatto demeritato - le parole del direttore sportivo Conti a Il Resto del Carlino - abbiamo tenuto botta bene, con capacità di organizzazione tattica e parecchio impegno, abbiamo colto un punto contro una squadra di categoria superiore con giocatori di qualità, per noi è uno stimolo per far bene e provare a salvarci, noi ancora ci crediamo». Raggiante lo stesso tecnico Barattini: «Ho cercato di limitare i danni e i ragazzi sono andati oltre le previsioni - ha detto al Corriere Adriatico - meritavano un'iniezione di fiducia per l'impegno che mettono durante la settimana: non meritano l'ultimo posto e questo pareggio li aiuterà».

