Le strade si separano tra HR Maceratese e Falco

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno in casa HR Maceratese: le strade tra la squadra e il difensore Giuliano Falco si dividono in maniera consensuale. E' questo quanto comunicato dalla società biancorossa nel pomeriggio di oggi: alla base della decisione comune serie motivazioni familiari del giocatore che la società ringrazia e cui augura le migliori fortune umane e professionali.

