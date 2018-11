Maceratese, domani c'è la Coppa contro il Potenza Picena

Al via il secondo turno di qualificazioni di Coppa Italia, domani sera all'Helvia Recina alle 18,30 arriva il Potenza Picena con biglietto unico di tribuna a cinque euro. A chiudere il triangolare la scomoda presenza della regina del torneo di Promozione, il Valdichienti, che prima i biancorossi e poi i giallorossi dovranno affrontare. Spazio per il match odierno da ambo le parti alle seconde linee ma anche l'opportunità di provare uomini e schemi da sfruttare per il proseguo. Dopo essersi affrontate e aver pareggiato in campionato cammino molto a rilento sia per la Rata che per il Potenza Picena.

