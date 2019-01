Maceratese pronta al derby, ma occhio alla Civitanovese

La marcia di avvicinamento al derby contro la Civitanovese è lenta e inesorabile. Medesima classifica, stesso rapporto con le rispettive città. Entrambe ci arrivano con successi rotondi che hanno portato punti e sorrisi. È davvero uno spartiacque di questo torneo con biancorossi e rossoblu incalzati dall'azzurra colli pronta a portar via l'ultimo piazzamento utile per un posto al sole. La Maceratese è in ansia per le condizioni di Arcolai e spera di recuperare Falco altrimenti la coppia centrale difensiva sarà quasi sicuramente composta da Capparuccia e Campana. A centrocampo pesante l'assenza di Severoni, mister Moriconi conta di recuperare Girotti che risolverebbe la presenza dell'under 2000 senza passare per il ballottaggio Milanesi-Massini con il secondo favorito.

