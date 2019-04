Maceratese, Tomba ci crede: «Vogliamo il terzo posto»

C’è ancora il terzo posto nel mirino dell’HR Maceratese in questo girone B di Promozione, e per arrivarci molto passa dalla trasferta di giovedì sul campo dell’Aurora Treia, ma poi anche da quello che farà la Civitanovese che è solo un punto sopra. «Noi crediamo nel terzo posto - dice il portiere Alessandro Tomba -. Sperando poi che il Valdichienti Ponte a Civitanova faccia il suo sino alla fine. Noi i playoff vogliamo giocarceli in casa».

