Mariani: «Contento per il gol, il Montegiorgio deve spingere»

Il Montegiorgio, che tornerà ad allenarsi domani pomeriggio dopo il classico lunedì di riposo, si coccola i tre punti conquistati domenica contro il Cattolica San Marino. «Sono ovviamente contento per il gol che sono riuscito a realizzare su punizione, ma lo sono ancor di più perchè la squadra è riuscita a portare a casa i tre punti - racconta il centrocampista Marco Mariani - sapevamo sarebbe stata una partita difficile contro il Cattolica San Marino, una partita importante per noi, perchè ci avrebbe potuto dare una bella spinta per il futuro del campionato e siamo contenti di avercela fatta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA