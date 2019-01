Mariani: «Montegiorgio, vittoria contro il Forlì fondamentale»

Non smette davvero di stupire il neopromosso Montegiorgio di Massimo Paci, che domenica scorsa ha messo a segno il settimo successo nelle ultime otto gare. Un rullino di marcia impressionante quello dei rossoblù, che nonostante le difficoltà di una stagione, che li ha sempre visti giocare in trasferta per l'impossibilità di disputare le gare casalinghe al Tamburrini, si stanno godendo un settimo posto, che per molti ad inizio stagione poteva sembrare utopia. A siglare il gol vittoria contro il Forlì ci ha pensato Marco Mariani, che per certi versi incarna le caratteristiche di questo Montegiorgio, carattere, spirito di sacrificio e determinazione. «Sono contento per il gol, ma sono ancora più contento per la vittoria di squadra - dichiara il centrocampista abruzzese - avevamo subito una brutta battuta d’arresto contro il Matelica ed era importante ripartire subito bene. La gara contro il Forlì era troppo importante, perché si trattava di uno scontro diretto contro una squadra forte e che veniva da risultati negativi. Serviva una partita di carattere e interpretata nel modo giusto e penso che ci siamo riusciti».

