Il Marina Calcio si rifà il trucco sul fronte offensivo per la stagione 2019-2020:è stato ingaggiato un elemento di prima fascia come Riccardo Pierandrei. L'attaccante arriva dalla Jesina, squadra con la quale ha completato la sua maturazione calcistica e disputato sette campionati di Serie D. Per la società del presidente Santini un affare in entrata di assoluto rilievo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA