Matelica, in rosa arriva Severini

Mirco Severini, classe 1997, è una nuova pedina del Matelica: stiamo parlando di un'attaccante esterno, anche trequartista. La sua carriera parte dalla primaversa del Cesena per poi approdare al Castelvetro in serie D; in serie C calca i campi del Ravenna e della Juve Stabia. Nell'ultima stagione torna in serie D con il Castelfidardo con il quale ha vissuto una stagione travagliata.

