Matelica, prosegue il rapporto con il ds Micciola

Il Matelica ha reso noto di aver trovato l'accordo per il rinnovamento del rapporto con il direttore sportivo Francesco Micciola. Il dirigente foggiano, arrivato lo scorso anno, ha chiuso la stagione con un secondo posto in Serie D dietro solo al Cesena, vittoria play-off e lo storico trionfo in Coppa Italia. Era già nota la volontà dei vertici biancorossi di riconfermare Micciola sia per le conoscenze calcistiche che per le qualità umane che hanno contraddistinto il suo lavoro. Il primo passo da fare sarà la scelta del nuovo mister, la società augura un buon lavoro al direttore.

