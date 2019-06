Matelica, senti Micciola: «Battistini scelta giusta»

Si scalda, non solo per il clima, l’ambiente del Matelica dopo l’arrivo di mister Pier Francesco Battistini. Si può finalmente iniziare a costruire la squadra, con il direttore sportivo Francesco Micciola che in questi giorni avrà un bel da fare per mettere insieme la rosa del Matelica che affronterà per il settimo anno consecutivo la serie D. C’è quindi molto lavoro in programma, soprattutto proprio perché è arrivato un nuovo allenatore che avrà idee e concetti di calcio inevitabilmente diversi da quelli di mister Tiozzo. Il primo tassello intanto il direttore sportivo l’ha messo, scegliendo un allenatore giovane, ma con la giusta esperienza. «L’idea è nata sentendo vari tecnici. Mi sembrava giusto parlare anche con un allenatore come lui che conosce bene questo girone - spiega Micciola - è stato giusto ascoltarlo perché mi ha trasmesso subito voglia di fare, positività e passione. Viene da un’annata negativa al Gavorrano dove è stato esonerato quindi secondo me ha una grossa motivazione personale. Non dimentichiamoci che nel suo curriculum da tecnico ha vinto due campionati, due playoff e una Coppa Italia. Battistini vuole e può fare bene qui a Matelica».

