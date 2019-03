Matelica, Tiozzo: «Il fine settimana di riposo è servito per ricaricarci»

MATELICA. Tornerà al lavoro domani il Matelica di mister Tiozzo. Dopo un weekend di riposo ricominciano gli allenamenti in vista della difficile trasferta di Francavilla. Il tecnico veneto ha potuto concentrare il proprio lavoro su diversi aspetti magari finora trascurati a causa dei tanti impegni in programma tra Coppa e campionato. «Il riposo ci è servito per fare un buon lavoro di recupero per gli infortunati quasi definitivo - spiega Tiozzo - Ora tireremo le somme su chi ci sarà o meno domenica. Con gli altri invece abbiamo fatto un ottimo allenamento fisico culminato venerdì mattina quando ci siamo concentrati sulla forza e sulla resistenza aerobica per questo finale di campionato. Una settimana di carico insomma più che di riposo vero e proprio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA