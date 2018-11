Mengo: «Porto Sant'Elpidio cresciuto sotto l'aspetto mentale»

Era importante tornare a vincere dopo tre turni senza acuti, fa poca differenza se non sia stata una grossa prestazione del Porto Sant’Elpidio. «È normale, il campionato è questo - ammette il tecnico Eddy Mengo che non nasconde le difficoltà affrontate -. Penso che abbiamo fatto una buonissima prestazione sotto l’aspetto mentale, ma anche tanti errori sotto il profilo tecnico, dove dobbiamo lavorare ancora tanto». Una vittoria importante che riporta il sorriso dopo la prima sconfitta di Porto d’Ascoli i cui effetti si sono visti domenica in quanto la squadra era apparsa contratta. «Sono contento - dice al riguardo l’allenatore -. Avevo chiesto ai ragazzi soprattutto la vittoria perché nelle ultime tre partite avevamo seminato abbastanza e raccolto poco. Adesso invece abbiamo fatto una delle partite meno importanti delle ultime tre e preso il massimo. Sono molto contento per loro che lavorano tanto durante gli allenamenti e questo si vede in campo e mi sarebbe dispiaciuto non vincere».

