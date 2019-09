Miccoli: «Porto Sant'Elpidio bello e vincente»

È piaciuto il Porto Sant’Elpidio che si è imposto per 3-1 sul Fiuggi, ma è anche un inizio di stagione da favola: terzo posto in classifica con 10 punti (media di 2 a partita) all’attivo, miglior attacco del girone con 12 reti gonfiate. «Abbiamo sofferto un po' nel primo tempo la loro aggressività - sottolinea Matteo Miccoli -. Eravamo un po' sottotono, però nel secondo tempo siamo riusciti a riprendere in mano il nostro gioco e alla fine è stata una vittoria meritata». È anche bello a vedersi il Porto Sant’Elpidio. «Abbiamo tanti giocatori bravi con la palla tra i piedi e quindi riusciamo a creare tante occasioni giocando un bel calcio. Secondo me dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta».

