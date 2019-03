Moie Vallesina, il dopo Perini si chiama Tiranti

In casa Moie Vallesina si è deciso per il successore di Perini: stiamo parlando di Stefano Tiranti a cui è stato affidato la guida tecnica della prima squadra. Per l'allenatore si tratta di un gradito ritorno avendo frequentato per diverse stagioni l'ambiente calcistico di Moie sia da giocatore che da allenatore. Tiranti nelle ultime stagioni ha guidato il Marina alla vittoria del campionato di Promozione, stagione 2015-'16, ed è stato per un anno direttore generale del Fabriano Cerreto.

