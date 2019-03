Montalto, Ludovisi: «Puntiamo alla salvezza»

Il Montalto ha battuto l'Aurora Treia e ora il suo obiettivo è rilanciarsi nella corsa per ottenere la salvezza nel girone B di Promozione. Chi è stato un grande protagonista del match è Dario Ludovisi: i suoi due gol ridanno fiato alle speranze dei giallorossi che ora sono a soli 3 punti dalla salvezza diretta. «Una vittoria meritata e mai in discussione, quella ottenuta sabato scorso – ci conferma l'attaccante – ora abbiamo davanti 5 gare che sono altrettante finali, nelle quali cercheremo di portare a casa il massimo possibile». Nelle ultime partite è arrivata un'inversione di tendenza: «Rispetto ad alcune settimane fa la situazione è mutata radicalmente, ora abbiamo addirittura l'opportunità di puntare alla salvezza diretta, ma non ci faremo problemi se per mantenere la categoria dovessimo passare dal play out. E' chiaro – continua Ludovisi – che dovremo fare i conti anche con gli avversari, il calendario da questo punto di vista non ci da una mano, mettendoci di fronte una dopo l'altra tutte le prime della classifica. Da un certo punto di vista forse è anche meglio, queste gare non hanno bisogno di stimoli particolari, ma in pratica si preparano da sole, le motivazioni per far bene non mancheranno certamente. Fisicamente stiamo bene e siamo in grande crescita, dopo un periodo nel quale la squadra è stata falcidiata dalle assenze. In tanti anni di calcio – sottolinea il giocatore – non mi era mai capitato di vedere una serie così lunga di infortuni di ogni genere».

