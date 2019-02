Montecosaro, dall'inferno al paradiso in poche settimane

Dall'inferno al paradiso: il Montecosaro, modellato ad immagine e somiglianza del direttore sportivo Francesco Livi e allenato da Francesco Cantatore è la squadra più in forma della Promozione B visto che è passata dalla zona rossa alla zona dell'orbita playoff. E' l'unica formazione ancora imbattuta in questo 2019: 4 vittorie e 2 pareggi lo score nelle prime sei partite del nuovo anno. E non ha fatto neppure nessuna mossa rilevante nel mercato di dicembre! All'inizio la squadra ha stentato, complice anche i tanti, troppi infortuni. Pensate, in alcune gare mister Cantatore è stato costretto a fare i conti con una rosa formata soltanto da 8/11 dei titolari. Attualmente la rosa è composta da 20 giocatori: 12 compresi tra le annate 1999 e 2001, in campo sempre con tre under e presto Cantatore farà debuttare qualche 2002.



