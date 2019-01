Un progetto serio e ambizioso. Questo in sintesi il programma di Francesco Livi, direttore sportivo del Montecosaro, società che milita nel campionato di Promozione: "Siamo partiti a inizio anno con un obiettivo chiaro, ossia mantenere questa categoria, infatti abbiamo cambiato pochissimo in termini di organico, ci fidiamo dei nostri giocatori, sono esperti della Promozione. Ci rendiamo conto che quella di Monte Urano è una trasferta delicata, un'avversaria in gran forma con il morale alle stelle, che dispone inoltre di un organico di primissimo piano e di un tecnico esperto e capace come pochi. Ciò non toglie che noi andremo per far bene, provando a portare a casa un risultato positivo”.





