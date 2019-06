Montecosaro, va via Cantatore

Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, conclusa con una salvezza conquistata con ampio anticipo e difficilmente pronosticabile all'inizio del campionato, le strade di mister Francesco Cantatore e dell'Asd Montecosaro si dividono. Dall'incontro tra l'amministratore delegato Giuliano Belloni ed il mister, è emersa una visione futura non condivisa che porta inevitabilmente ad una separazione consensuale. L'Asd Montecosaro ringrazia veramente con il cuore mister Cantatore per il lavoro svolto insieme al suo staff, dando prova di grandi capacità tecniche ma soprattutto umane. Auguriamo al mister le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Resta da valutare la posizione del Ds Francesco Livi, molto legato professionalmente a mister Cantatore.

