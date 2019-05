Montefano, confermato Lattanzi

Una notizia che è diventata ufficiale: sono bastati pochissimi giorni al Montefano per annunciare la guida tecnica del prossimo anno. Una nota della società ha ufficializzato la conferma in panchina di Roberto Lattanzi, dopo la storica promozione in Eccellenza dello scorso anno e la salvezza ottenuta in anticipo in questa stagione. Sarà dunque ancora lui il tecnico dei viola per la stagione 2019-2020.

