Montefano, Conti: Â«Restiamo uniti e ce la faremoÂ»

Il Montefano è scivolato in zona playout. La compagine allenata da Lattanzi ha ottenuto nel girone di ritorno uno score magro: una sola vittoria, nove pareggi e due sconfitte. Nulla però è compromesso. Il diesse Roberto Conti suona la carica in vista dei prossimi impegni a partire dalla sfida con la San Marco Lorese Servigliano «Quando a giugno siamo andati in Eccellenza sapevamo bene cosa ci aspettasse e avevamo chiaro in testa il nostro obiettivo – scrive sulla propria pagina Facebook il direttore sportivo, Roberto Conti - A distanza di 9 mesi siamo perfettamente in linea con esso. Inutile recriminare, inutile guardare al passato con dispiacere o inutili rimpianti, perdiamo tempo e basta. È arrivato il tempo di tirare una linea, ricalibrarci e ripartire, da quelli che sono i nostri punti di forza e dalle nostre qualità che sono immense. Uniti come sempre. Se poi le battaglie per arrivare alla salvezza saranno 5 o 6, poco importa, lo sapevamo che non sarebbe stato facile. Ma ce la faremo, eccome se ce la faremo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA